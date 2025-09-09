Versión Impresa
Panamá vs Guatemala: Así está el ambiente en la Plaza de la Constitución

  • Por Geber Osorio
08 de septiembre de 2025, 19:55
Rumbo al Mundial 2026
Aficionados de Guatemala con disfraces coloridos se encuentran en la Plaza de la Constitución. (Foto: José Luis Pos / colaborador)

Decenas de aficionados están presentes en el parque central a pesar de la lluvia, para apoyar a la Selección de Guatemala.

Con sombrillas y capas se encuentran los seguidores de la Selección de Guatemala observando la transmisión en vivo del partido, el cual se está disputando en Panamá.

El público cantó el Himno Nacional a todo pulmón y con la esperanza de que la Selección Nacional gane en condición de visita.

A pesar de que las condiciones climáticas no favorecieron para que llegara una mayor cantidad de personas, los presentes tienen un buen ambiente.

Y por supuesto que no hicieron falta las banderas de Guatemala, así como indumentarias que representan al país.

Vea el video:

