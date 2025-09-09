Panamá vs Guatemala: Así está el ambiente en la Plaza de la Constitución

Decenas de aficionados están presentes en el parque central a pesar de la lluvia, para apoyar a la Selección de Guatemala.
Con sombrillas y capas se encuentran los seguidores de la Selección de Guatemala observando la transmisión en vivo del partido, el cual se está disputando en Panamá.
El público cantó el Himno Nacional a todo pulmón y con la esperanza de que la Selección Nacional gane en condición de visita.
A pesar de que las condiciones climáticas no favorecieron para que llegara una mayor cantidad de personas, los presentes tienen un buen ambiente.
Y por supuesto que no hicieron falta las banderas de Guatemala, así como indumentarias que representan al país.