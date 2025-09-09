Versión Impresa
La Selección de Guatemala jugará de visita pero contará con apoyo de su gente

  • Por Geber Osorio
08 de septiembre de 2025, 18:41
Rumbo al Mundial 2026
Cientos de guatemaltecos viajaron al estadio de Panamá. (Foto: Rudy Martínez / colaborador)

Los fanáticos tienen la esperanza de ir a ganar en Panamá. 

Como ya se esperaba, la presencia de guatemaltecos en suelo panameño se ha comenzando a sentir, en el previo del partido eliminatorio mundialista.

En los alrededores del estadio Rommel Fernández destaca el azul y blanco, que contrasta con el rojo de los anfitriones, pero más por la alegría que sabe imprimirle los chapines a los partidos de la Bicolor.

Por lo tanto, el calor está garantizado para la escuadra de Luis Fernando Tena, que debe ponerle ganas, garra y talento en busca de los primeros puntos, ante el favorito para tomar el boleto directo al Mundial United 2026.

Los guatemaltecos tienen la esperanza de que la Selección Nacional logre la victoria. (Foto: Rudy Martínez / colaborador)
El juego

La noche de este lunes será testigo del segundo partido de la Selección de Guatemala en la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

El encuentro está programado para dar inicio a las 19:30 horas, lo podrás disfrutar en vivo por el canal 6 de Tigo Sports o 706 de Tigo Sports HD.

Con información de Rudy Martínez / colaborador

