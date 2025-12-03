Ambiotec: 22 años en servicios de saneamiento y aguas residuales

-

El crecimiento urbano y el aumento de la densidad poblacional en distintas zonas del país ha incrementado la demanda de soluciones de saneamiento y manejo adecuado de aguas residuales.

En contextos como construcciones, actividades industriales, comercios, viviendas y eventos masivos, contar con sistemas que contribuyan a la higiene y la protección ambiental es un aspecto relevante para el funcionamiento de estos espacios.

Ambiotec es una empresa guatemalteca con 22 años de operación dedicada al manejo de aguas residuales y a la prestación de servicios relacionados, como sanitarios portátiles, diseño y construcción de plantas de tratamiento y mantenimiento de fosas sépticas.

“ Ambiotec inició como un pequeño emprendimiento y hoy es una empresa comprometida con estándares de calidad mundial que cuenta con equipo de primer nivel y personal capacitado ” Roberto Reyes , representante de Ambiotec.

De acuerdo con registros de la empresa, Ambiotec obtuvo en diciembre de 2006 su licencia ambiental, conforme a los requisitos establecidos por la normativa vigente en ese momento.

(Fotografía cortesía: Ambiotec)

La empresa señala que uno de sus objetivos es realizar sus actividades bajo lineamientos que contribuyan a la reducción de riesgos de contaminación, especialmente en temas relacionados con aguas residuales y saneamiento básico.

Para ello, los servicios ofrecidos incluyen plantas de tratamiento, mantenimiento de sistemas sépticos y sanitarios portátiles utilizados en obras, actividades temporales o eventos.

Todas las aguas que se generan en las diferentes líneas de negocio de Ambiotec, son enviadas directamente de las ubicaciones donde se recolectan a sitios en donde son tratadas en plantas de tratamiento de empresas que cuentan con todos los permisos ambientales.