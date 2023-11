¡Nadie le dio vía! Ambulancia de mascotas queda atrapada en el tránsito (video)

-

Una ambulancia de mascotas que cubría una emergencia, quedó paralizada en medio del tránsito.

Indignación causó entre guatemaltecos, una ambulancia de mascotas que cubría una emergencia en horas de la noche pero no logró pasar en medio del tránsito.

Mediante un video compartido en TikTok, una usuaria expuso el momento en que la unidad de rescate busca avanzar entre los vehículos mientras tiene activada la sirena.

Sin embargo, ningún conductor hace por moverse ya que la escena se ve totalmente paralizada por varios carros. "Como es ambulancia de mascotas nadie le da vía", escribió la internauta junto al video.

El audiovisual se hizo viral con miles de reproducciones, pero también recibió decenas de comentarios de usuarios. Muchos de ellos, expresando su indignación ante lo sucedido.

"Qué mal, son seres vivos también", "También es una vida y vale lo mucho que humano", "Noooo, qué rabia", "Eso no es así!", "No quisiera ser ese dueño que está angustiado por su mascota en mal estado", "No lo puedo creer, llevan un ser vivo", expresaron.

Mira la escena: