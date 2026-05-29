Los hermanos Soriano jugarán en el Alianza de El Salvador

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Los defensores guatemaltecos Jafet (29 años) y Jairo Soriano (31) dejan Aurora de la Liga Nacional para vivir su primera experiencia como legionarios. Jugarán en el Alianza, uno de los grandes de El Salvador, durante la temporada 2026-2027.

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Una temporada regular y tener la nacionalidad salvadoreña (su padre es de ese país), favoreció la vinculación de los zagueros, quienes reforzarán el proyecto que encabeza el técnico argentino Roberto "Tito" Pompei.

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El defensor guatemalteco-salvadoreño, campeón con el Comunicaciones y Aurora FC de la primera división de Guatemala firmó por 1 año con nuestra institución. #AlianzaFC pic.twitter.com/BBWl8jduer — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 29, 2026

Jafet jugó 18 partidos durante el Clausura 2026 con el plantel aurinegro, mientras Jairo tuvo 8 presentaciones. Ambos son defensas, solo que Jafet lo hace por la derecha y Jairo por la izquierda.

Alianza, que ha ganado 19 títulos locales, viene de una temporada en la que no pudo coronarse. Una situación que lo obliga a ser protagonista en la campaña 2026-2027.