Agexport analiza desviar carga a Honduras y México por incertidumbre en Empornac

-

La organización señala que la situación afecta directamente la competitividad del país.

OTRAS NOTAS: Operaciones de Empornac en riesgo por inmovilización de partida presupuestaria

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó su preocupación por la situación que enfrenta la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac) y advirtió que algunas empresas ya evalúan trasladar sus operaciones logísticas hacia otros países.

La postura del sector exportador del país surge debido a los riesgos que podrían afectar la continuidad de las operaciones de la Empresa Portuaria.

La entidad señaló, mediante un comunicado, que la incertidumbre operativa y financiera que rodea al principal puerto del Atlántico guatemalteco representa una amenaza para la competitividad nacional y para la continuidad del comercio exterior.

"Agexport manifiesta su preocupación ante la creciente incertidumbre operativa y financiera que enfrenta el Puerto Santo Tomás de Castilla, situación que está afectando la continuidad logística del comercio exterior, generando riesgos para la competitividad del país", indicó la organización.

Desde AGEXPORT manifestamos nuestra preocupación ante la incertidumbre operativa y financiera que enfrenta el Puerto Santo Tomás de Castilla.



Aquí nuestra postura ⬇️ pic.twitter.com/R8kIr3AOXk — AGEXPORT (@AGEXPORTGT) May 28, 2026

La Asociación explicó que "las dificultades operativas reportadas durante las últimas semanas, sumadas a la incertidumbre derivada de restricciones financieras que podrían impactar la operación, ya están llevando a empresas exportadoras a evaluar alternativas para movilizar carga fuera de Guatemala".

El texto señala que los exportadores "analizan vías como Puerto Cortés y transporte terrestre a través de México".

La organización advirtió que este escenario podría generar consecuencias negativas para la actividad exportadora y para la economía nacional.

"El sector exportador advierte que esta situación genera incrementos desproporcionados en tarifas marítimas, mayores sobrecostos logísticos, riesgos de incumplimiento con compradores internacionales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región", destaca el comunicado.

LEA MÁS: Juez ordena el embargo de partida clave de Empornac por reclamo de Q 209 millones

Ante este panorama, Agexport exigió a las autoridades la adopción de medidas inmediatas para garantizar el funcionamiento del puerto.

La organización pidió acciones orientadas a asegurar la continuidad operativa de Empornac, recuperar la eficiencia y previsibilidad de los servicios.

Además pidió fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de equipo, así como impulsar soluciones estructurales para modernizar el sistema portuario nacional.

"Guatemala no puede normalizar niveles de incertidumbre que comprometan su plataforma logística y su capacidad de competir en mercados internacionales", afirmó la entidad.

La crisis en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla afecta la competitividad del país. (Foto: Archivo / Soy502)

Asimismo, remarcó que la competitividad del país depende en gran medida de contar con puertos eficientes y confiables.

La preocupación del sector exportador surge en medio del conflicto judicial que afecta a Empornac desde que el pasado 22 de mayo fue notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol.

La resolución ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991 de la empresa portuaria, una cuenta que, según las autoridades de Empornac, funciona como un "bolsón" financiero utilizado para trasladar recursos hacia otras partidas ejecutoras que permiten cubrir obligaciones operativas de la institución.

De acuerdo con José De la Peña, presidente de Empornac, la decisión judicial está vinculada a un reclamo de Q209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.