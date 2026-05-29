¡Justo en la nostalgia! Arranca demolición de la antigua Fábrica Venus (video)

¿La recuerdas? La antigua fábrica funcionó por casi 80 años en el país.
EN CONTEXTO: Fábrica Venus: la dulce historia de un lugar emblemático (video)
Pese a que ya pasaron más de veinte años desde que cerró sus puertas, la Fábrica Venus sigue presente en la memoria de muchos guatemaltecos que crecieron junto al lugar que desprendía aromas, colores y sabores únicos.
El edificio, ubicado en la Avenida San José 4-86 de la zona 1 capitalina, contaba con un diseño Art Déco que nunca pasó desapercibido.
La empresa cobró auge durante la segunda mitad del siglo XX, pero, lamentablemente cerró sus operaciones en 2005-2006 debido a problemas económicos.
Ahora, el edificio está siendo demolido para darle paso a un nuevo espacio.
Un proyecto habitacional
Vías San José, será el nuevo proyecto inmobiliario, desarrollado por Milésimo, que funcionará en el lugar y conservará la misma fachada.
Consiste en dos torres de siete niveles cada una, con un total de 146 apartamentos.
Posee parqueo para motocicletas, locales comerciales, plaza central y caminamientos.
Entre las amenidades que ofrecerá a sus habitantes están una plaza interior, gimnasio, coworking y kids room.