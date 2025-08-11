Amistoso conmemora legado de Óscar “Conejo” Sánchez

-

Veteranos de Comunicaciones se miden a Tipografía Nacional.

En el estadio Cementos Progreso, los equipos de veteranos de Comunicaciones y Tipografía Nacional se enfrentaron en un partido amistoso en honor a Óscar "Conejo" Sánchez, uno de los más grandes goleadores del futbol guatemalteco, fallecido en 2019.





Óscar Sánchez destacó en los ochenta con Comunicaciones. (Foto: Archivo)

El evento conmemoró los seis años del fallecimiento del exdelantero, reuniendo a figuras históricas como Raúl "Flaco" Chacón, Byron Pérez, Edgar "Gato" Estrada, Julio Rodas, Erick Miranda y Carlos Castañeda.





Impresores y cremas compartieron un rato ameno. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)

El marcador finalizó 1-1 tras dos tiempos de 30 minutos, aunque el resultado fue lo de menos. La jornada estuvo dedicada a recordar hazañas y compartir anécdotas del futbol nacional de antaño.





“ Considero que Óscar Sánchez era el mejor jugador que tuvimos. ” Byron Pérez, exjugador crema

La familia del homenajeado agradeció la presencia de jugadores, aficionados y medios de comunicación, además de anunciar que en los próximos meses se presentará un libro tributo que recopilará la trayectoria y el legado de Sánchez.



Los veteranos de Tipografía Nacional jugaron en la zona 6. (Javier del Cid/Colaborador)



Óscar "Conejo" Sánchez dejó una huella imborrable en la Liga Nacional y en la Selección de Guatemala, sumando más de 300 goles oficiales a lo largo de su carrera y destacando en todos los equipos en los que jugó. Su recuerdo permanece vivo en la memoria de la afición y en la historia del balompié guatemalteco.

