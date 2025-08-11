Versión Impresa
Amistoso conmemora legado de Óscar “Conejo” Sánchez

  • Con información de Javier del Cid/Colaborador
11 de agosto de 2025, 08:20
Ciudad de Guatemala
Los cremas se juntaron para brillar en La Pedrera. (Foto:/Javier del Cid/Colaborador)

Veteranos de Comunicaciones se miden a Tipografía Nacional.

LEE TAMBIÉN: Luto en el fútbol nacional: muere Óscar "El Conejo" Sánchez

En el estadio Cementos Progreso, los equipos de veteranos de Comunicaciones y Tipografía Nacional se enfrentaron en un partido amistoso en honor a Óscar "Conejo" Sánchez, uno de los más grandes goleadores del futbol guatemalteco, fallecido en 2019.

Óscar Sánchez destacó en los ochenta con Comunicaciones. (Foto: Archivo)
El evento conmemoró los seis años del fallecimiento del exdelantero, reuniendo a figuras históricas como Raúl "Flaco" Chacón, Byron Pérez, Edgar "Gato" Estrada, Julio Rodas, Erick Miranda y Carlos Castañeda.

Impresores y cremas compartieron un rato ameno. (Foto: Javier del Cid/Colaborador)
El marcador finalizó 1-1 tras dos tiempos de 30 minutos, aunque el resultado fue lo de menos. La jornada estuvo dedicada a recordar hazañas y compartir anécdotas del futbol nacional de antaño.

Considero que Óscar Sánchez era el mejor jugador que tuvimos.
Byron Pérez,
exjugador crema

La familia del homenajeado agradeció la presencia de jugadores, aficionados y medios de comunicación, además de anunciar que en los próximos meses se presentará un libro tributo que recopilará la trayectoria y el legado de Sánchez.

Los veteranos de Tipografía Nacional jugaron en la zona 6. (Javier del Cid/Colaborador)
Óscar "Conejo" Sánchez dejó una huella imborrable en la Liga Nacional y en la Selección de Guatemala, sumando más de 300 goles oficiales a lo largo de su carrera y destacando en todos los equipos en los que jugó. Su recuerdo permanece vivo en la memoria de la afición y en la historia del balompié guatemalteco.

