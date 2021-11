AMLO critica boda de funcionario mexicano en Guatemala

Según el presidente mexicano fue invitado a la celebración pero no asistió.

OTRAS NOTICIAS: El polémico viaje a Guatemala que provocó la destitución de funcionaria en México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, calificó como un "escándalo" la boda de Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la consejera electoral Carla Humphrey, la cual se llevó a cabo en Guatemala.

Según el mandatario mexicano: “Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un asunto privado”.

También indicó que Nieto lo invitó a la boda pero prefirió no ir. “Sí fue invitado, pero no puedo porque tengo muchas ocupaciones, además no acostumbro hacerlo”, reiteró.

El incidente

El matrimonio de Santiago Nieto estuvo bajo los reflectores, a tal grado que una servidora pública presentó su renuncia tras una polémica.

Esto después de que en un control de rutina, las autoridades guatemaltecas encontraran 35 mil dólares (unos Q269,500) no declarados en el avión privado donde viajaba Paola Félix, secretaria de Turismo de México y otra docena de personas.

“Que respondan los servidores públicos involucrados y que si hay delito que se investigue y que no haya impunidad para nadie”, dijo López Obrador.

También indicó que no suele ir a ese tipo de eventos y que sale pocas veces en el año. “Me invitan, pero no salgo, a veces ni a comer ni a cenar a un restaurante, creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario o cuando cumple años mi esposa, que la invito a El Cardenal, ahorro para entonces, de todas formas no es caro”, aseveró.