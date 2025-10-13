¡Amor en el aire! Ana Gabriela Villanueva sorprende con romance

Ana Gabriela Villanueva luce radiante y al parecer su corazón lo ocupa un famoso conductor de televisión.
La presentadora del programa "¡Qué Chilero!" está enamorada y cupido habría estado entre el set y las cámaras.
Se trata del generador de contenido Diego Guerra, con quien ya ha compartido varios sketches a través de las redes sociales. En un post reciente la pareja aparece haciendo comedia acerca de la comunicación en pareja.
Ana Gabriela Villanueva entregó en julio de 2025 la corona como Miss Universe Guatemala y ahora se encuentra disfrutando de su carrera como conductora en el programa juvenil ¡Qué Chilero!.
