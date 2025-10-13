Versión Impresa
¡Amor en el aire! Ana Gabriela Villanueva sorprende con romance

  • Por Selene Mejía
13 de octubre de 2025, 14:43
Ana Gabriela Villanueva está feliz. (Foto: Instagram)

Ana Gabriela Villanueva está feliz. (Foto: Instagram)

Ana Gabriela Villanueva luce radiante y al parecer su corazón lo ocupa un famoso conductor de televisión. 

La presentadora del programa "¡Qué Chilero!" está enamorada y cupido habría estado entre el set y las cámaras. 

ana gabriela
Foto: INSTAGRAM.

Se trata del generador de contenido Diego Guerra, con quien ya ha compartido varios sketches a través de las redes sociales. En un post reciente la pareja aparece haciendo comedia acerca de la comunicación en pareja. 

ana gabriela villanueva novio 2
Foto: Instagram.

Ana Gabriela Villanueva entregó en julio de 2025 la corona como Miss Universe Guatemala y ahora se encuentra disfrutando de su carrera como conductora en el programa juvenil ¡Qué Chilero!

ana gabriela villanueva novio 1
Foto; Instagram.

