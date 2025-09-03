Ana Gabriela Villanueva es portada en una revista Inglesa

Ana Gabriela Villanueva es portada de la edición de la publicación inglesa "Your spirit magazine".
Miss Universe Guatemala entregó la corona el pasado julio de 2025 y recientemente dio una entrevista para la revista londinense, compartiendo cómo llegó a obtener la corona y detalles de su vida.
"Su cautivadora historia se desarrolla más allá de los focos: resiliencia, autenticidad y autodescubrimiento. Con gracia y propósito, demuestra que el verdadero poder reside en el interior", explica la publicación.
Bajo el lente de Roberto Andrés, la producción y dirección de arte estuvo a cargo de José Vielman. "Una portada increíble que muestra la vida de Gaby después de la corona. Conocerla fue todo un placer y esta sesión refleja un nuevo capítulo, explorando su lado más fashion después de Miss Guatemala", explicó.
"Un enorme agradecimiento al equipo en Guatemala por asumir el proyecto y lograr una de las producciones más profesionales en las que he trabajado, incluso mientras estaba de viaje por trabajo en Las Vegas. Y a la revista, gracias por el apoyo constante", escribió junto a las imágenes.
