Ana Gabriela Villanueva es portada en una revista Inglesa

-

Ana Gabriela Villanueva es portada de la edición de la publicación inglesa "Your spirit magazine".

Miss Universe Guatemala entregó la corona el pasado julio de 2025 y recientemente dio una entrevista para la revista londinense, compartiendo cómo llegó a obtener la corona y detalles de su vida.

"Su cautivadora historia se desarrolla más allá de los focos: resiliencia, autenticidad y autodescubrimiento. Con gracia y propósito, demuestra que el verdadero poder reside en el interior", explica la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Así reciben a Ana Gabriela Villanueva tras su participación en Miss Universe

Bajo el lente de Roberto Andrés, la producción y dirección de arte estuvo a cargo de José Vielman. "Una portada increíble que muestra la vida de Gaby después de la corona. Conocerla fue todo un placer y esta sesión refleja un nuevo capítulo, explorando su lado más fashion después de Miss Guatemala", explicó.

"Un enorme agradecimiento al equipo en Guatemala por asumir el proyecto y lograr una de las producciones más profesionales en las que he trabajado, incluso mientras estaba de viaje por trabajo en Las Vegas. Y a la revista, gracias por el apoyo constante", escribió junto a las imágenes.

MIRA: