Se amplía plazo para aplicar a becas de SEGEPLAN

Si buscas opciones para seguir tus estudios, pero no cuentas con los recursos, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) anunció la prórroga de la segunda convocatoria de becas "Nuestro Futuro".
Esta es una oportunidad para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que buscan continuar sus estudios universitarios o técnicos, tanto en instituciones nacionales como internacionales.
El programa no establece un límite de edad estricto, ya que lo fundamental es el compromiso y el deseo de superación.
Entre los beneficios destacan becas completas y parciales que pueden cubrir inscripción, matrícula, mensualidades, materiales didácticos y, en algunos casos, apoyo para gastos complementarios.
Trámite digital
Los interesados pueden postularse a la carrera de su preferencia, con prioridad en áreas de alta demanda como tecnología, ciencia de datos, ingeniería, biotecnología, agroindustria, enfermería, energías renovables, entre otras.
El proceso es totalmente digital y puede realizarse en el sitio https://becasnuestrofuturo.gob.gt/, donde los aspirantes deben registrarse, llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida, incluyendo referencias de dos personas.
Con esta extensión de tiempo, más guatemaltecos tendrán la posibilidad de aplicar y acceder a una beca que les permita continuar su formación académica en Guatemala o en el extranjero.