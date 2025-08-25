Se amplía plazo para aplicar a becas de SEGEPLAN

-

Si buscas opciones para seguir tus estudios, pero no cuentas con los recursos, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) anunció la prórroga de la segunda convocatoria de becas "Nuestro Futuro".

Esta es una oportunidad para jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que buscan continuar sus estudios universitarios o técnicos, tanto en instituciones nacionales como internacionales.

El programa no establece un límite de edad estricto, ya que lo fundamental es el compromiso y el deseo de superación.

Carlos Mendoza, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, explica la prorroga. (Foto: Archivo)

Entre los beneficios destacan becas completas y parciales que pueden cubrir inscripción, matrícula, mensualidades, materiales didácticos y, en algunos casos, apoyo para gastos complementarios.

Trámite digital

Los interesados pueden postularse a la carrera de su preferencia, con prioridad en áreas de alta demanda como tecnología, ciencia de datos, ingeniería, biotecnología, agroindustria, enfermería, energías renovables, entre otras.

La convocatoria busca beneficiar a estudiantes en situación de vulnerabilidad. (Foto: SCSP)

El proceso es totalmente digital y puede realizarse en el sitio https://becasnuestrofuturo.gob.gt/, donde los aspirantes deben registrarse, llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida, incluyendo referencias de dos personas.

Con esta extensión de tiempo, más guatemaltecos tendrán la posibilidad de aplicar y acceder a una beca que les permita continuar su formación académica en Guatemala o en el extranjero.