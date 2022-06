Ana Claudia Talancón sufre intoxicación y termina en el hospital

Ana Claudia Talancón alarmó a sus seguidores luego de sufrir una intoxicación.

La actriz, presentadora y cantante mexicana de cine y televisión Ana Claudia Talancón se intoxicó tras inhalar “unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba descansando”, detalló la famosa para el programa de espectáculos.

“Fue horrible, empecé a vomitar sangre y me asusté horrible. Me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve tres días ahí”, relató.

También contó que aún tiene “moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas”.

Por último, la protagonista de "Soy tu fan" detalló su intoxicación: “Se me inflamaron los pulmones, me hicieron radiografías, tomografía. Tenía los pulmones inflamados, tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea”.