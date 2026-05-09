Caso Julio Amílcar: defensa de acusados de secuestro pide clausura provisional

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Tras señalar incongruencias en la investigación presentada por el Ministerio Público (MP), en el primer día de exposición de la defensa de los implicados en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento y clausura provisional d tres de los cinco implicados.

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Este viernes 8 de mayo, la defensa de los implicados en secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, señalaron algunas incongruencias demostradas en la investigación desarrollada por el Ministerio Público (MP), que solicitó la apertura a juicio.

Durante la audiencia, el abogado Alejandro Arriaza, defensa de Paola Isabel Díaz, aseguró que la acusación presentada por el ente investigador suponer que ella es responsable de recoger el dinero producto del rescate, sin que se puntualice de qué es lo que se está narrando, por lo que consideró que no existe coherencia de los hechos.

Este mismo criterio fue expuesto por el abogado Gerardo Paz, defensa de Juan Ubaldo Tzun y Juan Oswaldo Tzun, padre e hijo, quien asegura que tampoco existe una relación de lo sucedido, pues no se logra identificar el vehículo y la ruta hacia el inmueble, datos que son esenciales, pero no logran demostrar en el presente hecho.

El abogado Alejandro Arriaga señala incongruencias en la investigación del Ministerio Público (MP) en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amilcar Martínez. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/lb3tEqY6rU — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 8, 2026

Agregó que la acusación planteada contra Juan Ubaldo Tzun Hernández se hace, únicamente, bajo el argumento de que él manejó el vehículo, lo cual afirmó "que no satisface la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Convención Interamericana, ni la teoría del delito", anotó.

Con esto pidió que se dicte sobreseimiento a favor de Juan Ubaldo Tzun Hernández, y clausura provisional en beneficio de Juan Oswaldo Tzun.

Finalmente, para el lunes 11 de mayo, a partir de las 9:00 horas se tiene previsto continuar con la audiencia respectiva, por lo que hará uso su representación los abogados de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, supuesto líder de la estructura criminal, y de Carlos Antonio González, que es el quinto acusado en el caso del secuestro del odontólogo Martínez.

Secuestro del odontólogo

El odontólogo fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica. Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores en donde le exigían Q5 millones para su liberación.

En agosto de 2025, la Fiscalía Contra el Delito de Secuestro del Ministerio Público (MP) allanó varias propiedades y reportó la captura de cinco personas, entre ellas un amigo de la víctima.

La investigación arrojó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, era el líder de la banda y quien vigiló por varios días a Martínez.

Los implicados en este caso, a excepción de Quiñonez, que se encuentra prófuga, son: Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González.