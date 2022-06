Imágenes muestran que Piqué no pudo entrar a la casa de Shakira (video)

Gerard Piqué llegó en su auto a la vivienda de Shakira, intentó ingresar, pero no le abrieron la puerta. La situación de la expareja es tensa.

Tras ser captado con una rubia, Gerard Piqué no la está pasando bien con su expareja. En las últimas horas, Univisión difundió un video en el cual se ve al futbolista tratando de ingresar a la vivienda de la colombiana sin éxito.

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, arribó a la residencia de Shakira. De acuerdo con la información de los paparazzis, que se encuentran en el lugar, el futbolista acudió a la vivienda para llevar a sus hijos al colegio.

Sin embargo, cuando llegó, no le abrieron la puerta. Luego que no le dieran acceso, encendió su auto y se marchó. Poco después, volvió y se encontró con Shakira dentro de una furgoneta. Pero, estos no se hablaron.

Al regresar, Piqué se encontró con Milan y Sasha. Estos bajaron de la furgoneta y se subieron al auto de su papá.

Piqué llegó a la casa de Shakira pero no logró entrar. (Foto: Captura de video)

Piqué llevó a sus hijos al colegio. (Foto: Captura de pantalla)

El único que recibió atención fue el abogado de Piqué, pero tampoco pudo entrar, solamente entregó una carta a la asistente de Shakira y le entregó una juramentación del escritorio jurídico del deportista.

Mira el video: