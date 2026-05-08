El Inter de Messi viaja a Toronto para buscar volver a la senda del triunfo

Después de caer por primera vez en su nuevo estadio en el derbi de la Florida contra el Orlando City (4-3), el Inter Miami de Lionel Messi viaja a Toronto para volver a la senda del triunfo y mantenerse en la lucha por los puestos altos de la Conferencia Este.
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Las garzas llegan con un buen andar fuera de casa en lo que va de la temporada, en donde han cosechado un total de cinco victorias, un empate y una derrota. Además, el cara a cara particular entre ambos es muy favorable para los de Miami, con tres triunfos y dos igualdades en los últimos cinco duelos.
Messi también llega con la particular tarea de mantener el buen momento de cara al marco, en el que ha contribuido con ocho anotaciones, una en la derrota del fin de semana anterior, y una asistencia, confiando en seguir ampliando el registro.
Junto a él, en el frente de ataque del conjunto rosa, estará Tadeo Allende y el mexicano Germán Berterame, quien ya le ha ganado el pulso a Luis Suárez en la lucha por la titularidad. Será prioridad para el cuadro del sur ganar, para no perder mucho terreno con el líder Nashville, que le saca cuatro puntos de ventaja.