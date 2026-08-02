Ana Lucía Martínez inicia con gol un nuevo torneo en México

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez estrenó una nueva campaña en el futbol mexicano con gol al marcar en el triunfo del Cruz Azul 3-1 sobre el Atlas, en la jornada inicial de la Liga Femenil BBVA.
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La referente del balompié femenino de Guatemala tuvo carácter para asumir la responsabilidad de transformar en gol un penal en el último minuto del juego.
Llegó a su gol número 24 en el futbol de México, tras seis torneos en los que participa, los primeros tres con el Monterrey y los últimos tres con las cementeras.
Estreno con triunfo
Otra guatemalteca en México es Aisha Solórzano, quien no anotó, pero fue titular en el triunfo de Juárez 1-0 sobre Pachuca.
Solórzano inició su quinta campaña en territorio mexicano y busca superar los 7 goles que hizo el torneo anterior.
Para este domingo se espera la participación de Samantha López con Chivas y el lunes habrá duelo de guatemaltecas cuando Elizabeth Estrada y Atlante reciban al Necaxa, donde militan Acacia Edward y Briana Jhonson.