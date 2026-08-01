Conductor abandona su vehículo tras empotrarlo en zona 10

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El hombre fue localizado tras haber dejado abandonado su vehículo empotrado.

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El conductor del transporte, por razones aún bajo investigación, iba circulando sobre la 20 calle de la zona 10 cuando perdió el control del vehículo la tarde del 1 d agosto.

El vehículo se salió de la ruta y terminó empotrado en el muro perimetral de la planta de tratamiento de agua del municipio de Santa Catarina Pinula.

Luego del choque, el conductor se bajó del transporte y se dio a la fuga; dejando el vehículo abandonado en el lugar.

El hecho fue informado por Amílcar Montejo, director de comunicaciones de EMETRA, quien indicó que el conductor fue ubicado en Villas Granada, Santa Catarina Pinula, y se procede a realizar las investigaciones del hecho por parte de las autoridades.