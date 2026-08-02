Hallan a Leidy Zambrano, la joven colombiana desaparecida en Guatemala

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La última vez que se tuvo información de Leidy Zambrano fue al momento de su arribo a Guatemala.

Luego de que sus familiares no recibieran información de la colombiana Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años, se activó una búsqueda en Guatemala.

Este 1 de agosto, la joven colombiana fue localizada tras haber sido reportada como desaparecida.

La joven llegó con las autoridades para reportarse. (Foto: PNC)

De acuerdo con la declaración que brindó la colombiana es que habría tenido problemas de conexión que le impidieron comunicarse. Sin embargo, tras difundirse información sobre su búsqueda, se presentó a la Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público (MP), ubicado en Sacatepéquez, para informar sobre su paradero.

#AlertaIsabelClaudina

Localizada❗

Leidy Mariana Zambrano Suarez

Ha sido localizada

Agradecemos haber compartido la información pic.twitter.com/viLvNwnCeO — Alerta Isabel Claudina (@isabel_claudina) August 1, 2026

Sin embargo, movimientos en su cuenta bancaria habría dado señales que se encontraba fuera de peligro, ya que registraba compras normales y recurrentes desde el 13 de julio en que llegó al país.

La mujer era buscada a través de un operativo interinstitucional, tras conocerse de su ubicación las alertas fueron desactivadas.