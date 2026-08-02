Hallan a Leidy Zambrano, la joven colombiana desaparecida en Guatemala

La última vez que se tuvo información de Leidy Zambrano fue al momento de su arribo a Guatemala.
EN CONTEXTO: Leidy Zambrano, la joven colombiana que está desaparecida en Guatemala
Luego de que sus familiares no recibieran información de la colombiana Leidy Mariana Zambrano Suárez, de 31 años, se activó una búsqueda en Guatemala.
Este 1 de agosto, la joven colombiana fue localizada tras haber sido reportada como desaparecida.
De acuerdo con la declaración que brindó la colombiana es que habría tenido problemas de conexión que le impidieron comunicarse. Sin embargo, tras difundirse información sobre su búsqueda, se presentó a la Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público (MP), ubicado en Sacatepéquez, para informar sobre su paradero.
Sin embargo, movimientos en su cuenta bancaria habría dado señales que se encontraba fuera de peligro, ya que registraba compras normales y recurrentes desde el 13 de julio en que llegó al país.
La mujer era buscada a través de un operativo interinstitucional, tras conocerse de su ubicación las alertas fueron desactivadas.