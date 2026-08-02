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Nuevo temblor sorprende a guatemaltecos este 1 de agosto

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de agosto de 2026, 18:04
La cadena sísmica continua en el Océano Pacifico. (Imagen vía: INSIVUMEH)

La cadena sísmica continua en el Océano Pacifico. (Imagen vía: INSIVUMEH)

Este sería el segundo movimiento telúrico este sábado.

EN CONTEXTO: Temblor sacude parte de Guatemala este sábado 1 de agosto

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que este sismo fue de magnitud 4.6 grados.

El temblor se registró a las 17:22 horas de este sábado 1 de agosto, el cual sería el segundo evento ocurrido en este día.

El epicentro fue en el Océano Pacífico, en donde se han dado una secuencia sísmica desde los últimos días.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda no correr, no gritar y mantener la calma durante los sismos, además de evacuar de manera ordenada si es necesario así como reportar cualquier emergencia. 

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