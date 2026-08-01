Los mensajes de condolencia tras muerte de Sebastián Villaverde

Amigos, compañeros, colegas y seres queridos plasmaron en emotivos mensajes su sentir tras la pérdida de Sebastián Villaverde en un accidente de motocicleta.
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A través de mensajes, quienes lo conocieron en distintos ámbitos de su vida y profesión contaron cómo era él.
La Dirección General de Aeronáutica Civil deseó fortaleza a Brenda Lissette Posadas Franco, madre del joven, quien forma parte de sus colaboradores.
Algunos catedráticos también recordaron con cariño los momentos que compartieron en las aulas.
El Grupo Los Tres también envió mucha fortaleza para la familia en estos momentos. Además su agencia de modelaje IZ Management y Saúl E. Méndez, firma guatemalteca donde trabajó también lamentaron su partida.
Sebastián Villaverde de 24 años falleció en Tecpán, Chimaltenango mientras viajaba en motocicleta, al perder el control y chocar con un arriate.