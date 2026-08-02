Richarlison da victoria al Tottenham ante Chelsea en amistoso disputado en Australia

El Tottenham se quedó con el derbi londinense al vencer 2-1 al Chelsea este sábado en un amistoso, gracias a un gol de Richarlison en el minuto 90.
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El partido entre ambos rivales de la liga inglesa se disputó ante más de 80 mil aficionados en el estadio Australia de Sídney.
Los Spurs abrieron el marcador con un tanto del mediocampista italiano Sandro Tonali, uno de los fichajes más destacados del club para la nueva temporada.
El Chelsea, ahora dirigido por Xabi Alonso, reaccionó antes del descanso e igualó por medio del joven brasileño Estevao, quien volvió a destacar en la pretemporada tras perderse el Mundial por no recuperarse a tiempo de una lesión.
El partido cambió en la segunda mitad cuando el defensor Kevin Danso fue expulsado apenas tres minutos después de ingresar al campo, tras derribar a Joao Pedro y dejar al Tottenham con diez jugadores.
A pesar de la desventaja numérica, el conjunto blue no supo sacar provecho. Cuando el empate parecía definitivo, Richarlison apareció en el tiempo de reposición para firmar el 2-1 y darle el triunfo al equipo dirigido por Roberto De Zerbi.
*Con información de AFP