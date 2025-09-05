El "Bolillo" Gómez: "A Guatemala le pasó lo que nos pasó a nosotros en la Copa Oro"

-

"Lo que más me gustó fue el resultado". Así comenzó la conferencia de prensa el técnico de El Salvador, Hernán Darío el "Bolillo" Gómez, después de sorprender de visita y derrotar 1-0 a Guatemala este jueves, en el arranque de la última ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026.

El "Bolillo" reconoció la entrega de su equipo para lavarse la cara, a pesar de los problemas físicos, después del desastroso papel en la pasada Copa Oro 2025, en la que fueron últimos de su grupo, con apenas 1 punto y sin ningún gol anotado. "Nos llevamos tres puntos valiosos".

Entre lo dulce del triunfo, el timonel cafetero resaltó los problemas físicos que afrontaron sus dirigidos, mermados en la recta final del encuentro, pero siendo letales "Tengo dificultades para sacar la nómina siguiente. Cada rival es más difícil. Estoy muy preocupado".

Gómez también volvió a hacer hincapié en la participación en la Copa Oro 2025, subrayando la falta de puntería en las situaciones generadas. "En las eliminatorias es de aprovechar. Tuvimos una y por ahí otra y anotamos. Esperamos no sufrir tanto. Hemos mejorado en lucha y presencia", expuso.

Sobre la Bicolor guatemalteca, el entrenador dijo: "Me gusta como juega, el orden que tiene, los jugadores, como sostienen el balón, como encaran, las opciones que tuvieron de gol, pero hoy les pasó a Guatemala lo que nos pasó a nosotros en la Copa Oro. Hicimos un buen trabajo y perdimos".

"Quiero destacar que El Salvador es muy táctico, muy ordenado, nos faltó más aplicación, cuando hacíamos transiciones, acompañarlas en su momento", apuntó el quien fuera también estratega de Guatemala, rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.