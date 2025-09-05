Guatemala cae ante El Salvador y complica su ruta mundialista

-

Guatemala se complica en el arranque de las eliminatorias mundialistas al caer 0-1 en casa frente a El Salvador.

La Selección de Guatemala quedó a deber en casa y cayó 0-1 contra El Salvador en el arranque de la última ronda de las eliminatorias mundialistas, con lo cual no supo aprovechar la igualdad entre Panamá y Surinam (0-0) para colocarse líder del Grupo A, la única casilla otorga boleto directo para United 2026.

Arropado por unos 11 mil aficionados dentro del Cementos Progreso y unos 17 millones más en todo el país, la Azul y Blanco, cuyas expectativas eran altas, tras lo mostrado en la pasada Copa Oro 2025, se estancó y empieza a condicionar el objetivo de ir a la Copa del Mundo.

Los salvadoreños salieron con juego brusco, provocando varias faltas sobre los guatemaltecos que la afición reclamó.

Uno de los más afectados fue Stheven Robles, que recibió un golpe que le provocó abandonar el partido apenas en la primera mitad.

#EliminatoriaMundial vrs. 5’ ❌ ERRO CRÍTICO al perdonarle la al No.20 de por Juego Brusco y Grave que lesionó al adversario al darle un pisotón en el tobillo. El jugador de fue sustituido por la lesión.

@Canal4TCS pic.twitter.com/B8TDNMdlWO — VAR502GT (@VAR502GT) September 5, 2025

En la segunda mitad, los guatemaltecos se fueron con todo en busca del gol, pero la muralla salvadoreña contenía los ataques locales.

Mientras que la afición alentaba y con su euforia empujaba a la delantera nacional.

Al minuto minuto 75, José Morales tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un fuerte cabezazo, pero el portero Mario González ahogó el grito de gol de los nacionales.

Al 78, El Salvador aprovechó un tiro libre para que Harold Osorio anotara el tanto para silenciar el estadio Cementos Progreso.

¡Belleza de GOOOOOL!

GRACIAS SELECTA pic.twitter.com/SLOHlRqxDZ — Canal 4. (@Canal4TCS) September 5, 2025

Guatemala se fue con todo en busca del empate, pero su desesperación provocó tiros lejanos a la portería de González.

El guardameta volvió a salvar su portería al 90 con un tiro pegado al poste que pudo mandar al tiro de esquina.

Pese a los 7 minutos de reposición, Guatemala no pudo encontrar el gol y sufrió un duro golpe en busca de la clasificación al Mundial 2026.

Complicado

La Bicolor ahora deberá pensar en la visita del próximo lunes a Panamá, la gran favorita del sector, aunque es para tomar en cuenta del pálido empate en su debut en Paramaribo contra Surinam, rival al que también es de ponerle cuidado porque tuvo para derrotar a los canaleros.