Diseñan planos de cárcel El Triunfo y evalúan a más de 700 aspirantes a guardias

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Un total de 772 aspirantes aplicaron para 600 plazas de guardias penitenciarios para nueva cárcel El Triunfo.

Autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Sistema Penitenciario (SP) acudieron este lunes al Congreso para informar sobre los avances de remozamientos en cárceles y la contratación de nuevos guardias de seguridad en los centros de detención.

La cuarta viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Mingob, Karen Ortiz Solares, explicó que el proyecto de la cárcel El Triunfo continúa en etapa de planificación técnica y adaptación de planos.

Según detalló, actualmente una mesa técnica trabaja en integrar toda la infraestructura tecnológica que requerirá el nuevo centro carcelario.

"En el proyecto de la cárcel del Triunfo como Ministerio de Tecnología conformamos la mesa técnica, los planos se están adaptando o se están construyendo de la mano, todas las implementaciones tecnológicas están inmersas dentro del proceso, estamos viendo temas de resistencia eléctrica...", indicó.

Autoridades analizan temas eléctricos y tecnológicos para el nuevo centro carcelario. (Foto: Archivo/Soy502)

Entre los aspectos que se analizan se encuentran temas de energía eléctrica, conectividad, ductos, resistencia eléctrica y la instalación de fibra óptica o sistemas alternativos de transmisión de datos.

Mientras tanto, la construcción de la cárcel El Triunfo, ubicada en Izabal, fue suspendida un día después de su inauguración a finales de marzo de este año, luego de señalamientos relacionados con posibles riesgos de inundación en el área.

Desde entonces, el proyecto permanece suspendido por resolución de una Sala de la Corte de Apelaciones de Izabal.

Contratación de guardias

La convocatoria para nuevos agentes del SP se encuentra en su tercera fase con evaluaciones físicas y médicas para los aspirantes.

En total, 772 personas participaron para optar a 600 plazas disponibles. Las autoridades del SP aseguraron que esperan cubrir la totalidad de plazas. Además, indicaron que los nuevos guardias iniciarán cursos de formación y especialización entre julio y diciembre.

También confirmaron que este año existe un presupuesto de Q4.5 millones para contratar a los primeros 300 agentes, mientras el resto sería incorporado en 2027.

Un total de 772 aspirantes aplicaron para 600 plazas de guardias penitenciarios. (Foto: Archivo/Soy502)

Al finalizar la reunión, el diputado José Chic manifestó preocupación debido a que los agentes podrían finalizar su preparación antes de que la cárcel El Triunfo esté lista para operar.

Remozamientos

La subdirección del SP informó que ocho centros carcelarios fueron priorizados para trabajos de remozamiento y reforzamiento.

Entre los centro se encuentran:

Pavoncito,

Fraijanes II,

Preventivo de la zona 18

Santa Teresa

Renovación I

El Boquerón

Chimaltenango

Centro de Orientación Femenino (COF)

Los trabajos contemplan mejoras en áreas perimetrales, nuevos ingresos y salas de videoconferencias para fortalecer el control y la seguridad interna.

Las autoridades señalaron que existe una estimación de hasta Q56 millones para estos trabajos, los cuales serían ejecutados principalmente con personal del SP.

El Sistema Penitenciario reportó que 22 de 24 cárceles cuentan con escáneres operativos. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las autoridades penitenciarias informaron además que de los 24 centros carcelarios del país, actualmente 22 cuentan con escáneres operativos para controles de seguridad.

Trabajos de construcción

Durante la discusión, el diputado José Chic criticó que guardias penitenciarios continúen realizando labores de albañilería, carpintería y herrería dentro de las cárceles, pese a haber sido contratados para funciones de seguridad.

Además, aseguró que agentes participaron en remozamientos de Renovación I y Renovación I, incluyendo sellado de caletas y adecuaciones internas, y cuestionó que privados de libertad no sean incorporados a estas labores.

Ante los señalamientos, autoridades del SP indicaron que cuentan con personal temporal contratado bajo el renglón 031.