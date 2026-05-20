Ejército desmiente contagio de ébola en militares guatemaltecos en el Congo

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Rumores afirmaban que el personal militar que se encuentra en el Congo podría haberse contagiado.

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Ante la información que circula en redes sociales sobre el posible contagio de ébola del personal militar guatemalteco que se encuentra desplegado en República Democrática del Congo, el Ministerio de la Defensa desmiente dicha información.

"El Ejército de Guatemala informa que el personal se encuentra en óptimas condiciones de salud, adoptando los protocolos de salud emanados de la Organización Mundial de a Salud".

De igual manera, reiteran que cualquier situación en la que el personal se encuentre vulnerado en situaciones de salud, será comunicado por los mecanismos oficiales correspondientes.

Ministerio de la Defensa informa sobre la situación de salud del personal militar desplegado en la República Democrática del Congo. pic.twitter.com/YwKheps697 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 19, 2026

El riesgo es bajo

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "débil" el riesgo de que la epidemia de ébola presente en la República Democrática del Congo se extienda a nivel global, pero avisó este miércoles de que el peligro es "alto" para África central.

Según la organización, la epidemia de ébola se está propagando por el este de la República Democrática del Congo (RDC) y podría prolongarse.

Hasta el momento, se han confirmado 51 casos en la RDC, en las provincias orientales de Ituri y Kivu Norte, "aunque sabemos que la magnitud de la epidemia en la República Democrática del Congo es mucho mayor", indicó Ghebreyesus.