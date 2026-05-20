Arévalo anuncia plan ante la canícula prolongada que se prevé entre julio y agosto

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La proyección climática señala que hay un alto riesgo que la sequía afecte varios puntos del país y provoque vulnerabilidad alimenticia.

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El Gobierno prepara una estrategia integral para afrontar los posibles efectos de una canícula prolongada que podría afectar al país durante julio y agosto de este año.

La información fue confirmada por el presidente Bernardo Arévalo, quien indicó que disponen de información en la que prevé problemas de sequía en los próximos meses en algunas partes del país.

Según el mandatario, tanto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), advirtieron sobre la posibilidad de que Guatemala enfrente una canícula "extendida y muy problemática, vinculada a fenómenos climáticos globales".

Explicó que la disminución de lluvias en una época que normalmente registra precipitaciones constantes, provocaría impactos severos en la producción agrícola nacional.

La sequía puede provocar vulnerabilidad alimentaria al afectar los cultivos de subsistencia. (Foto: Archivo / Soy502)

"Implicará problemas, que los cultivos no van a florecer y eso generará situaciones de precariedad en ciertas partes del país", señaló el gobernante.

El presidente afirmó que las áreas más vulnerables ya fueron identificadas mediante mapas climáticos elaborados por las instituciones técnicas del Estado.

Añadió que varias dependencias gubernamentales trabajan de manera coordinada para atender anticipadamente los posibles efectos de la sequía.

Entre las entidades involucradas están el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y la Conred, que desarrollan medidas enfocadas tanto en asistencia alimentaria como en acciones preventivas para reducir el impacto en las comunidades afectadas.

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Arévalo indicó que una de las líneas de trabajo contempla la preparación y acumulación de granos básicos para garantizar apoyo alimentario en las zonas que podrían registrar mayores dificultades derivadas de la falta de lluvia.

"Hay una estrategia de preparación, acumulación y preparación de granos para aquellos lugares en donde sea necesario apoyar a la población con alimentos", explicó el mandatario.

Detalló que el plan contempla acciones relacionadas con el tratamiento y manejo de suelos, con el objetivo de optimizar la captación y conservación de agua durante el período seco.

Según el gobernante, estas medidas forman parte de un plan integral que será presentado oficialmente la próxima semana por las autoridades del MAGA y Conred.

"El próximo martes, MAGA y Conred presentarán el plan que se está trabajando, es un plan integral para darle atención a este fenómeno", afirmó Arévalo.