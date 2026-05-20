¡A toda velocidad! Imprudencia del conductor de un tráiler queda grabada (video)

El piloto iba a exceso de velocidad y rebasando en plena carretera.
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El piloto de un tráiler fue captado conduciendo a excesiva velocidad sobre el kilómetro 26, ruta al Atlántico, poco antes de llegar al puente de Agua Caliente.
Un conductor que iba en el carril izquierdo grabó cuando el tráiler pasó a toda velocidad.
Segundos después, cuando se termina la señalización del carril donde conducía el piloto, maniobra de forma violenta para incorporarse a un nuevo carril, sin considerar que adelante iba otro auto.
Mira el video:
El tramo del kilómetro 26 es considerado un punto crítico debido a sus pendientes y la complejidad de sus curvas.
Esta zona ha sido escenario de múltiples accidentes fatales, convirtiéndose en un foco de atención por el riesgo constante de colisiones de gran magnitud.
Por ello, las autoridades hacen un llamado para conducir con precaución y responsabilidad.