MEM analiza propuesta del Congreso para bajar precio de los combustibles

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Aunque la iniciativa es considerada técnicamente viable, aún existen dudas sobre su financiamiento y ajustes en los criterios que regirían su aplicación.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) analiza una propuesta impulsada desde el Congreso que busca aliviar el impacto del alza en los combustibles, en un contexto marcado por las tendencias internacionales en los precios del petróleo.

La iniciativa forma parte de un paquete de medidas discutidas en el Legislativo, que incluyen desde la eliminación temporal de impuestos hasta mecanismos de compensación económica.

Entre ellas destaca la propuesta presentada por el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, quien plantea la creación de un fondo permanente para estabilizar los precios de la gasolina regular y el diésel.

El Gobierno reconoce que el alza es un fenómeno global y trabaja en medidas adicionales, mientras refuerza acciones contra la especulación en el mercado local. (Foto: Soy502)

El planteamiento contempla un fondo de compensación con un capital inicial de Q1,500 millones, que sería administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con el MEM. Este mecanismo tendría como objetivo amortiguar los incrementos en momentos de crisis internacional, pero también acumular recursos cuando los precios bajen.

Este jueves, el titular del MEM, Víctor Hugo Ventura, junto a su equipo técnico, sostuvo una reunión con el diputado ponente para evaluar la viabilidad de la iniciativa, revisando tanto aspectos técnicos como financieros.

Otto Sandoval, desde el área legal de Hidrocarburos del MEM valoró positivamente la propuesta, aunque planteó ajustes y señaló: "Nosotros desde el punto de vista técnico, revisamos y analizamos la iniciativa y vimos que se puede catalogar como bastante técnica y sostenible en el tiempo".

Otto Sandoval, desde gestión legal de Hidrocarburos del MEM valoró positivamente la propuesta, aunque planteó ajustes y señaló: pic.twitter.com/yt6ZtS5b0p — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 20, 2026

Sandoval también indicó que el fondo podría establecerse con un rango entre Q1,500 millones y Q3,000 millones, aunque sugirió afinar algunos criterios, como el indicador de referencia para los precios.

"Quizás sea más factible que el indicador al cual se haga referencia sean los combustibles ya refinados y no tanto el WTI (West Texas Intermediate)", explicó, al advertir posibles distorsiones entre el comportamiento del crudo y los precios locales.

En la misma línea, solicitó más tiempo para profundizar en el análisis: "Quisiéramos pedirles que nos dieran una prórroga", expuso.

Por su parte, el equipo del Ministerio de Finanzas planteó dudas sobre la viabilidad presupuestaria del fondo, especialmente por el origen de los recursos. "Los 1,500 millones son extra presupuestarios, la forma en que se programan no nos queda muy clara", indicaron, al señalar que aún se evalúan opciones como ampliaciones o uso de saldos de caja.

Por su parte, el equipo del Ministerio de Finanzas planteó dudas sobre la viabilidad presupuestaria del fondo, especialmente por el origen de los recursos, al señalar que aún se evalúan opciones como ampliaciones presupuestarias o uso de saldos de caja. pic.twitter.com/GrjEzqU83z — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 20, 2026

A su vez recibirán retroalimentación del diputado Estrada quien indicó que está abierta la posibilidad de hacer los ajustes necesarios para lograr su pronta aprobación.

En cuanto al contexto general, el ministro Ventura reiteró que el aumento en los precios responde a factores externos. "Es un fenómeno global, afecta a la economía de todos los países y también a Guatemala", afirmó.

En cuanto al contexto general, el ministro Ventura reiteró que el aumento en los precios responde a factores externos. "Es un fenómeno global, afecta a la economía de todos los países y también a Guatemala", afirmó. pic.twitter.com/poaGcYw1bW — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 20, 2026

Añadió que el Ejecutivo trabaja en medidas que serán anunciadas próximamente: "que están siendo discutidas en el Gabinete Económico con el Legislativo".

Sobre posibles proyecciones en cuanto al alza de precios, el funcionario indicó: "algunas predicciones son muy pesimistas". Sin embargo, recordó que los precios internacionales aún no alcanzan los niveles registrados en crisis anteriores como las de 2008 y 2021, aunque no descartó escenarios más complejos.

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Ventura aseguró que el MEM mantiene acciones para evitar abusos en el mercado local. "El plan centinela. Continuaremos con las denuncias y ya tenemos una mesa de trabajo con la superintendencia de competencia", puntualizó.