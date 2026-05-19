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Selección de la PNC de Guatemala es subcampeona en Mundial de Policías y Bomberos

  • Por Pablo Arrivillaga
19 de mayo de 2026, 16:33
La PNC dejó en alto el nombre de Guatemala en México. (Foto: redes sociales)&nbsp;

La PNC dejó en alto el nombre de Guatemala en México. (Foto: redes sociales) 

La Selección de futbol de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala finalizó como subcampeona en el Mundial de Policías y Bomberos, disputado recientemente en Ciudad de México.

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El representativo chapín alcanzó la final tras superar varias fases del torneo, aunque terminó cayendo 2-0 frente al combinado anfitrión, que aprovechó su localía para quedarse con el título.

A lo largo del campeonato, Guatemala mostró regularidad y solidez defensiva ante selecciones como Rumanía, Colombia y Panamá, resultados que le permitieron consolidarse entre los protagonistas del certamen.

El combinado nacional destacó por su orden defensivo durante el certamen. (Foto: redes sociales)
El combinado nacional destacó por su orden defensivo durante el certamen. (Foto: redes sociales)

Además del segundo lugar, la delegación nacional recibió reconocimientos individuales y colectivos, entre ellos el premio al portero menos vencido y al equipo más disciplinado de la competencia.

Tras el regreso al país, el director general adjunto de la PNC, Héctor González Prera, entregó un reconocimiento a los 18 jugadores que integraron la selección participante en el torneo internacional.

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