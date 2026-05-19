El City cede el título y Guardiola empieza a despedirse

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"Tengo que hablar con mi presidente". Pep Guardiola afirmó que se reunirá con la dirección del Manchester City al término de la temporada sobre su posible salida, después de que un empate 1-1 este martes en Bournemouth pusiera fin a las esperanzas de su equipo de ganar la Premier League.

El resultado en el Vitality Stadium confirmó al Arsenal como campeón tras una espera de 22 años.

Numerosas informaciones publicadas el lunes señalaban que Guardiola dejaría el cargo de DT del City tras el último partido de la Premier League, el domingo contra el Aston Villa.

"Podría decir que me queda un año de contrato y, por las conversaciones que he tenido durante muchos, muchos años, siempre, según mi experiencia, cuando anuncias lo que sea que anuncies durante la competición, el resultado es malo", dijo Guardiola a Sky Sports.

"Entienden que la primera persona con la que tengo que hablar es con mi presidente; entre los dos decidimos que, cuando terminemos la temporada, nos sentaremos y hablaremos, es así de sencillo, y después tomaremos una decisión", agregó el laureado entrenador catalán.

Estás completamente enfermo si te alegras de esto. pic.twitter.com/OKBcLjyA8F — (fan) Yihi (@YihiRM) May 19, 2026

"Tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, porque cuando jugamos la FA Cup, cuando jugamos la Premier League, solo tengo una cosa en la cabeza: intentar llevar al equipo al punto más alto", indicó Guardiola.

De confirmarse, la marcha del antiguo entrenador del Barça y del Bayern de Múnich pondría fin a uno de los ciclos más exitosos de la historia de los banquillos en el fútbol inglés.

Desde que el técnico de 55 años asumiese el cargo en 2016, el City ha ganado 20 trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.