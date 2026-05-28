Congreso y DIACO analizan reformas para fortalecer la protección del consumidor

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DIACO propone obtener autonomía administrativa y presupuestaria a favor del consumidor.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso iniciaron una mesa de trabajo para discutir posibles reformas a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, con el objetivo de fortalecer las facultades de la institución y mejorar la atención a las denuncias ciudadanas.

La institución propone modernizar procesos y facilitar las denuncias digitales. (Foto: Archivo/Soy502)

Debilidad del marco legal

La directora de la DIACO, Leslie Tzicap, explicó que la reunión sirvió para identificar las debilidades del marco legal actual y discutir propuestas técnicas y jurídicas planteadas por asesores del Congreso.

Según indicó, la legislación vigente ya resulta limitada para responder a las necesidades de los consumidores.

Tzicap señaló que la institución no necesita únicamente ajustes puntuales, sino una reforma integral.

Congreso y DIACO inician mesas de trabajo para reformar la Ley del Consumidor. (Foto: Organismo Legislativo)

Recordó que la misma ley contemplaba que, cinco años después de su creación, la DIACO debía convertirse en una procuraduría, algo que nunca ha ocurrido hasta el momento.

También entregó una propuesta para que la DIACO pase a ser una dirección general con autonomía administrativa y presupuestaria.

Actualmente, la entidad depende del Ministerio de Economía, situación que restringe su capacidad de acción, según lo indicó.

Sistema de sanciones

Uno de los principales temas fue el sistema de sanciones. Tzicap indicó que actualmente, cuando no se logra una conciliación entre consumidor y proveedor, las multas impuestas terminan en las arcas del Estado y no benefician a la persona afectada.

DIACO propone obtener autonomía administrativa y presupuestaria. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, afirmó que esto genera frustración entre los usuarios, pues después de completar todo el proceso administrativo no reciben ningún resarcimiento económico.

Por esta razón planteó la necesidad de que futuras reformas permitan que parte de las sanciones sirvan para compensar al consumidor perjudicado.

Mesas de trabajo

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, diputado Ronald Portillo, indicó que en los últimos meses han recibido múltiples quejas relacionadas con tarjetas de crédito, telefonía, energía eléctrica y combustibles.

Según explicó, muchas veces la respuesta de la DIACO ha sido que existen limitaciones legales que impiden actuar con mayor contundencia.

Diputados buscan que multas beneficien directamente a consumidores afectados. (Foto: Organismo Legislativo)

Portillo aseguró que desde la comisión buscan impulsar una reforma que responda a las necesidades más urgentes de los consumidores y facilite consensos dentro del Congreso.

Además, confirmó que se estableció una mesa de trabajo permanente que se reunirá cada jueves para analizar propuestas de fortalecimiento institucional y cambios a la legislación actual.