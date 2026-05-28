El alarmante mensaje que le dejaron a exjugador guatemalteco tras asesinarlo

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El exfutbolista fue atacado frente a su esposa y junto al cuerpo dejaron un mensaje.

EN CONTEXTO: Exjugador de Teculután es acribillado frente a su esposa

Marco Antonio Catalán Ramos, de 42 años, exjugador del Deportivo Teculután, fue asesinado a balazos cuando lavaba un cabezal a la orilla de la ruta al Atlántico en el kilómetro 119.

El ataque habría ocurrido a pocos minutos de que Catalán Ramos iniciara su jornada laboral, pues ahora junto a su esposa se dedicaban a lavar vehículos del transporte de carga en el lugar.

La mujer entre lágrimas contó a la Policía que minutos antes se había movido para otro lado del cabezal para seguir ayudando a su esposa, cuando le pasaron disparando.

(Foto: Lorena Lorenty/colabordora)

Alarmante mensaje

Bomberos Voluntarios le brindaron los primeros auxilios a la víctima, pero falleció debido a la gravedad de las heridas que sufrió en partes vitales del cuerpo.

"Desde muy temprano ya estábamos lavando el vehículo junto a mi esposo, cuando dos hombres en moto le empezaron a disparar y se fueron a toda prisa", expresó la angustiada esposa.

Agentes policíacos encontraron cerca del cadáver un pedazo de cartón con un escrito, que decía "por joder a mujeres comprometidas", por lo que se cree que el ataque se trató de una venganza.

(Foto: Lorena Lorenty/colaboradora)

En el lugar peritos del Ministerio Público localizaron al menos diez evidencias balísticas y el pedazo de cartón fue embalado para las investigaciones del caso.

Con información de Lorena Lorenty.