Ruta al Pacífico: trabajos en el tendido eléctrico ocasionan tránsito lento

Uno de los carriles ha sido bloqueado debido a las labores de una empresa de electricidad.
OTRAS NOTICIAS: Localizan un vehículo dentro del lago de Amatitlán
Uno de los carriles se encuentra obstaculizado en el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Esto debido a que se realizan trabajos en el tendido eléctrico, lo que ha ocasionado tránsito lento en el sector.
Las filas de vehículos se ha presentado hasta el kilómetro 20 de dicha ruta, según indicó Henry Quevedo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.
Los transportes livianos podrían utilizar como vía alterna la ruta de Naciones Unidas hacia Amatitlán, agregó Quevedo.
Mientras que, con dirección hacia la capital, el tránsito se encuentra lento en la subida de Villalobos en el ingreso a la calzada Raúl Aguilar Batres.