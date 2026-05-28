Magnier gana y Vingegaard sigue tranquilo en el Giro de Italia

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El francés Paul Magnier ganó su tercera etapa en la edición 2026 del Giro de Italia en Pieve di Soligo, al imponerse en el esprint de un primer pelotón compuesto por unos cincuenta corredores.

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Lo logró en un día de transición en la lucha por la general, donde el líder Jonas Vingegaard arrancó una hoja más del calendario camino a su probable coronación del domingo en Roma.

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El danés por el momento mantiene la maglia rosa con más de cuatro minutos de ventaja sobre el segundo, el austríaco Felix Gall.

Lanzado de manera perfecta por Jasper Stuyven, su compañero en el Soudal Quick-Step, Magnier cruzó la meta por delante de dos italianos, Edoardo Zambanini y Jonathan Milan, para recuperar el maillot morado de la regularidad.

La camisa le había sido arrebatada el miércoles por el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que solo pudo por lo tanto retenerlo un día.

Calm before the storm: then everything explodes on the slopes of Ca’ del Poggio — a breathtaking final 11 km.

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Regna la calma prima che dalle rampe di Cà del… pic.twitter.com/ylLv5XeCcR — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2026

Para ganarse el derecho a disputar la victoria en esta etapa accidentada, Magnier, de 22 años, consiguió sobrevivir al Muro Di Ca'del Poggio, una subida corta (1,1 km) pero muy dura (12,3% de desnivel medio), situada a diez kilómetros de la línea de meta.

En la meta, bajo la lluvia, el ciclista de Grenoble confirmó que es el hombre más rápido de este Giro en las llegadas masivas, tomando posiciones a 300 metros del final para su ataque letal.

Ya había ganado dos etapas en el arranque de este Giro en Bulgaria, la primera en Burgas (que le permitió ponerse líder) y la tercera etapa en Sofía.