Aún puedes votar por Analú y Aisha para Mejor Jugadora de la Liga MX Femenil

Ana Lucía Martínez y Aisha Solórzano fueron nominadas al premio de Mejor Jugadora del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, una votación que aún permanece abierta para los aficionados.
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Las dos legionarias guatemaltecas figuran entre las candidatas gracias al destacado rendimiento que mostraron con sus respectivos clubes a lo largo de la última campaña.
Analú fue una de las piezas más importantes de Cruz Azul. La seleccionada nacional disputó 19 encuentros, anotó cinco goles y repartió 12 asistencias, registro que la convirtió en la máxima asistidora del campeonato. Su aporte también resultó fundamental para que la Máquina alcanzara los cuartos de final.
Por su parte, Aisha volvió a destacar con Juárez gracias a su capacidad goleadora. La delantera participó en 17 partidos y marcó siete tantos, suficientes para terminar como la máxima anotadora de su equipo durante el certamen.
Ambas compiten por uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos de la liga mexicana, mientras los aficionados todavía tienen la oportunidad de respaldarlas con su voto en la fase final de la elección.
La votación está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/4ueKodU