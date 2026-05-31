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Shakira reacciona al “Dai Dai” de la Fundación Margarita Tejada (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de mayo de 2026, 11:07
¡La fiebre del fútbol cada vez más cerca! Así lo vive la Fundación&nbsp;Margarita Tejada (Foto: captura de video)

¡La fiebre del fútbol cada vez más cerca! Así lo vive la Fundación Margarita Tejada (Foto: captura de video)

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y en la Fundación Margarita Tejada ya se vive el ambiente mundialista con entusiasmo.

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Jóvenes de la Fundación Margarita Tejada se unieron al trend de "Dai Dai", tema de Shakira para la Copa del Mundo.

Shakira compartió por medio de su Instagram el trend de la fundación, para celebrar la alegría y pasión por el deporte.

(Imagen: Instagram)
(Imagen: Instagram)

La fundación dijo "¡Shakira, mira lo que hicimos con mucho cariño para ti y para el mundo!, posteriormente el video se viralizó hasta las redes de la cantante colombiana. 

Con camisolas y grandes pasos de baile, el trend de "Dai Dai" de la fundación ha llenado de alegría y entusiasmo las redes sociales a pocos días del inicio del torneo el próximo 11 de junio.

@fundacionmargaritatejada #weareready @Shakira mira lo que hicimos con mucho cariño para ti y para el mundo! @FIFA World Cup Ayudanos a que Shakira vea a los jovenes de Fundación Margarita Tejada, bailando Dai Dai con mucha ilusión para poder cumplir su sueño. ⚽️ #fyp #daidaishakira #worldcup2026 #shakira ♬ Dai Dai - Shakira

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