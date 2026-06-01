Buscan a responsable del crimen de una madre y su hijo tras ataque en zona 5

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El principal sospechoso del doble crimen es el conviviente de la fallecida y padre de la otra víctima.

EN CONTEXTO: Madre e hijo mueren tras ataque armado dentro de su vivienda

Una madre y su hijo fueron atacados a balazos el pasado sábado 30 de mayo, cuando se encontraban en el interior de su vivienda ubicada en la 46 avenida y 21 calle de la colonia La Chacara, en la zona 5 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales arribaron al lugar, pero solamente encontraron a ambas víctimas sin vida, quienes fueron identificadas como: María Lorena López Méndez, de 46 años, y su hijo William Eduardo Avendaño, de 26.

Luego de dar aviso a las autoridades correspondientes, se iniciaron las investigaciones para dar con el responsable del hecho criminal.

De acuerdo con la información recabada por la Policía Nacional Civil (PNC), personas curiosas del sector indicaron que tras escuchar las detonaciones de arma de fuego, observaron a un hombre vistiendo un chaleco azul, playera rosada, pantalón de lona y gorra blanca, que se dirigía con dirección a la 21 calle de la colonia Arrivillaga de esa misma zona.

Los cuerpos de ambas víctimas quedaron en una de las habitaciones del inmueble. (Foto: CBM)

El sospechoso

Las fuerzas de seguridad rastrearon el área, pero de momento no se ha logrado dar con el paradero del sospechoso. De manera preliminar, se dio a conocer que se trataría del conviviente y padre de la víctima, respectivamente.

"Investigadores del departamento de delitos contra la vida de la Subdirección General de Investigación Criminal, realizan las coordinaciones para las diligencias y captura (del sospechoso)", dijo César Mateo, portavoz de la PNC.

De momento se desconoce el motivo del ataque armado que ha enlutado a una familia.