Claro recibe premio regional por impulsar la educación

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Claro fue reconocida con el premio de Conectividad e Innovación Tecnológica Sostenible en la Región, otorgado por la revista internacional Vida y Éxito, una distinción que destaca proyectos enfocados en educación, acceso a tecnología e inclusión digital en Guatemala y Centroamérica.

El reconocimiento toma en cuenta el alcance de programas que benefician a estudiantes, docentes y comunidades mediante herramientas de conectividad y formación, con el objetivo de reducir la brecha digital y ampliar las oportunidades de aprendizaje.

Entre las iniciativas consideradas para la entrega del premio se encuentra Escuelas Conectadas, un programa que brinda acceso gratuito a internet en salas de tecnología de centros educativos. La iniciativa busca facilitar el acceso a recursos digitales, promover la participación de más estudiantes en entornos tecnológicos y fortalecer habilidades digitales en comunidades con acceso limitado a conectividad.

(Fotografía cortesía: Claro)

También fue reconocido el programa Conectando la Educación, que apoya a estudiantes universitarios mediante la entrega de computadoras y servicios de conectividad. La iniciativa se desarrolla en alianza con universidades e instituciones educativas para contribuir a la continuidad de los estudios y al acceso a herramientas académicas.

Otro de los proyectos destacados fue Aprende con Claro, una plataforma digital de acceso gratuito que ofrece contenidos educativos para distintos niveles de formación. El sitio pone a disposición recursos para el desarrollo de habilidades y conocimientos, con materiales accesibles para usuarios de diferentes edades.

“La combinación de educación y tecnología tiene el poder de transformar vidas e impulsar el desarrollo económico de nuestros países. Estos avances son posibles gracias a una inversión sostenida en tecnologías de última generación, como la red 5G y la expansión de la fibra óptica.” Diego Sibrián , director regional de mercadeo de Claro.

Además de estos programas, la compañía continúa ampliando su infraestructura tecnológica mediante inversiones en conectividad móvil y redes de fibra óptica, con el propósito de acercar servicios digitales a más comunidades de la región.

En un contexto donde la digitalización forma parte de distintos ámbitos de la vida cotidiana, Claro indicó que continuará impulsando iniciativas vinculadas al acceso a la educación, el desarrollo económico y el uso de herramientas tecnológicas en Centroamérica.

Sibrián afirma que uno de los principios es hacer posible un mundo mejor y se está logrando a través de una visión de largo plazo, integrando la sostenibilidad en cada decisión, convencidos de que donde hay conectividad, hay desarrollo y donde hay progreso, hay transformación sostenible.