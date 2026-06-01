Luis Fernando Tena da a conocer la convocatoria de Guatemala para partidos amistosos

Tras completar su última sesión de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el seleccionador nacional, Luis Fernando Tena, dio a conocer la lista oficial de jugadores que representarán a Guatemala en los amistosos internacionales de esta semana.
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La convocatoria está conformada por 22 futbolistas y combina experiencia con juventud, en busca de seguir fortaleciendo la base de la Azul y Blanco.
Entre los convocados sobresale la presencia de varios integrantes de Municipal, reciente campeón del Torneo Clausura, además de ocho legionarios que militan en el extranjero.
Los encuentros servirán al cuerpo técnico para evaluar el rendimiento del equipo ante rivales de alto nivel internacional y continuar afinando detalles de cara a los próximos compromisos oficiales.
La gira por Estados Unidos comenzará el jueves, cuando la Sele enfrente a República Checa a las 6:00 p. m. El domingo, la Bicolor se medirá a Ecuador a las 2:00 p. m.
Inicialmente, la Selección tenía previsto disputar un tercer amistoso frente a Austria durante esta ventana internacional, pero el encuentro fue cancelado debido a restricciones establecidas por la FIFA.
Baja de última hora
Rudy Muñoz quedó fuera de la convocatoria luego de no recuperarse de una lesión muscular que arrastraba desde antes de incorporarse a la concentración.
Según informó el cuerpo médico de la Selección, el atacante presentó una ruptura fibrilar y, tras una nueva evaluación y los estudios correspondientes, se determinó que no estará en condiciones de participar en los amistosos.