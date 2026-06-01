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Rainer Zietlow va por un nuevo Record Guinness de la mano de VWCV

  • Por Redacción comercial
01 de junio de 2026, 16:04
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) ha decidido apoyar el intento de Challenge4 de lograr un récord mundial Guinness, el cual consiste en visitar el mayor número de países en un viaje con un vehículo cero emisiones, siendo el modelo VW ID. Buzz, totalmente eléctrico.

El reto es recorrer más de 80 mil kilómetros y visitar aproximadamente 75 países de Europa, Asia Central, África, Oceanía, Asia, América Latina y América del Norte. Siendo un total de 8 meses de viaje.

El intento del récord mundial Guinness comenzó en la sede de Volkswagen Commercial Vehicles en Hannover, Alemania, el 1 de julio del 2025.

Liderando está aventura está el fundador de Challenge4 GmbH, Rainer Zietlow, quien ya posee ocho récords mundiales Guinness. El enfoque de cada uno de sus desafíos eléctricos se centra en la resistencia, eficiencia y sostenibilidad.

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Rainer Zietlow (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

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