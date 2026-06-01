Guatemala gana tres medallas de bronce y clasifica al Mundial de Karate 2026

La delegación chapina tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Karate PKF 2026, disputado en Macaé, Brasil, al conquistar tres medallas de bronce y asegurar una plaza para la Copa del Mundo de Karate que se celebrará este año en Hangzhou, China.
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Los principales resultados llegaron por medio de Pedropablo de la Roca y Allan Maldonado, quienes subieron al podio en sus respectivas categorías de kumite individual.
De la Roca obtuvo el bronce en los -60 kilogramos tras alcanzar las semifinales, mientras que Maldonado hizo lo propio en los -75 kilogramos luego de recuperarse en la repesca con dos victorias consecutivas.
La tercera presea llegó en el kumite por equipos masculino, donde Guatemala finalizó en el tercer lugar con Allan Maldonado, Brandon Ramírez, Carlos Chacón, Pedropablo de la Roca y Gershon Morales.
Además del podio continental, el resultado permitió al equipo masculino de kumite clasificar al Mundial, programado para noviembre en China.