La cultura del whisky vive su gran encuentro en Guatemala

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La pasión por el whisky continúa creciendo en Guatemala, y prueba de ello es la cuarta edición del Whisky Day, un evento que reunió a marcas, distribuidores, expertos y aficionados en torno a esta bebida, siendo posible gracias a Siete Zero y BAC.

Esta plataforma se ha consolidado como un espacio de encuentro para promover la educación como la cultura del whisky, ofreciendo experiencias que van mucho más allá de la degustación.

El Whisky Day también se ha convertido en el espacio diseñado para que las marcas den a conocer al público sus mejores productos.

“ Como todo producto de lujo, el whisky necesita conocimiento, y nosotros estamos en la labor de que la gente aprenda sobre su origen, las barricas, sus formas de destilación y más ” Daniel Panedas , director de Siete Zero.

Desde su primera edición, Whisky Day ha experimentado una evolución significativa, reflejada tanto en la participación de marcas como en el interés creciente del público.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Creatividad detrás de la barra

La cuarta edición también incorporó un concurso de coctelería especializado en whisky. Reuniendo a siete "bartenders", quienes pusieron a prueba su creatividad, desarrollando bebidas originales, con el protagonista de la noche.

La iniciativa busca demostrar la versatilidad de esta bebida, abrir nuevas posibilidades de consumo para las generaciones más jóvenes y para quienes buscan experiencias diferentes alrededor del whisky.

Experiencias que trascienden la degustación

Además de las conferencias y espacios de aprendizaje que forman parte de la agenda de Whisky Day, Siete Zero continúa ampliando las experiencias para los amantes de esta bebida.

Entre las novedades anunciadas durante esta edición destaca la organización de un viaje especializado a Escocia, considerado el hogar de algunos de los whiskies más prestigiosos del mundo.

“ Es una experiencia extraordinaria poder estar en el lugar donde se elaboran algunos de los whiskies más famosos del mundo y sumergirse aún más en este maravilloso universo ” Daniel Panedas , director de Siete Zero.

La experiencia estará abierta a cualquier persona interesada en profundizar sus conocimientos y vivir de primera mano la tradición escocesa del whisky.