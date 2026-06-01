Comisión de Economía continúa con el análisis de la Ley General del Sistema Portuario

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Mientras el Congreso mantiene su atención en la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero, también continúan las conversaciones para definir la normativa portuaria.

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La discusión de la Ley General del Sistema Portuario Nacional podría llegar al pleno del Congreso esta misma semana, según indicó el presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, al finalizar la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque este lunes.

El diputado explicó que, por ahora, la prioridad de los diputados es concluir el proceso de las reformas a la Ley Antilavado, iniciativa priorizada en la agenda de la sesión programada para este martes 2 de junio.

El Congreso priorizará la aprobación de la Ley contra el Lavado de Dinero. (Imagen: captura de pantalla)

Una vez alcanzado ese punto, la atención se trasladará a la normativa portuaria que podría ser conocida este miércoles 3 de junio.

Contreras aseguró que existe la posibilidad para alcanzar acuerdos, sin embargo, también indicó que todavía hay aspectos pendientes de discusión, como la autonomía de Puertos, que continúa bajo análisis en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala antes de llevarla al Pleno.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que existen aspectos sobre la Ley de Puertos que continúa bajo análisis en la Comisión de Economía y Comercio Exterior, presidida por el diputado Jorge Ayala.#Congreso #LeyPuertos pic.twitter.com/ppwJUpGXww — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 1, 2026

"Vamos a dejar que el diputado Ayala termine con la autonomía del puerto. Y entonces vamos a agendar la ley de puertos. Creo que esta semana va la ley de lavado", concluyó el presidente del Congreso.