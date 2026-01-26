ANAM exige acciones inmediatas por ataque armado contra alcalde de Los Amates

-

La Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam) dio a conocer su postura tras el ataque contra el alcalde de Los Amates, Izabal.

Luego del ataque armado que sufrió el alcalde Miguel Jordán, quien viajaba en un vehículo junto a su esposa, la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (Anam) compartió un comunicado de prensa para exigir respuestas a las autoridades.

En el comunicado, la Anam indicó que el ataque contra Jordán se suma a una grave escalada de violencia que ya ha dejado alcaldes asesinados y múltiples intentos de homicidio a otros.

Luego de una operación inmediata de la PNC lograron dar con el paradero de los supuestos atacantes. (Foto: PNC)

La Anam exige al Gobierno de Guatemala que "tome acciones inmediatas, firmes y efectivas para detener a los criminales y garantizar las condiciones de seguridad que merecen todos los guatemaltecos".

En sus redes sociales expresaron "Solidaridad total con el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Jordan, y su familia. ¡Ya basta de la inseguridad!"

Ataque contra alcalde

Durante la noche de este domingo 25 de enero, el alcalde de Los Amates, Izabal, Miguel Jordán, conducía su vehículo junto con su esposa, Karla Salguero. De pronto, un vehículo comenzó a perseguirlos

Según declaró el alcalde más tarde, otro vehículo yacía estacionado sobre la calle y les cortó el paso. En ese momento, desconocidos iniciaron un ataque contra el automóvil.

Luego de efectuar varios disparos, los atacantes huyeron en los dos vehículos. Tras el incidente armado, agentes de la PNC realizaron un rastreo en el área y ubicaron uno de los autos y arrestaron a tres personas.