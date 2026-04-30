Anastasia Potapova avanza a semifinales del WTA Madrid tras vencer a Plískova

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La austriaca Anastasia Potapova avanzó este miércoles a las semifinales del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la checa Karolína Plíšková por 6-1, 6-7 (4-7) y 6-3.

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Potapova, número 56 del mundo, ya tiene rival definida: se medirá ante la ucraniana Marta Kostyuk este jueves a la 1:30 p. m., en busca de un lugar en la final del torneo.

La tenista austriaca alcanza con esta actuación su mejor resultado en un WTA 1000. "España siempre ha sido especial para mí. Siempre he podido mostrar mis mejores resultados", señaló tras avanzar en su quinta participación en la capital española.

Potapova no pudo contener su emoción tras alcanzar las semifinales:

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Potapova dominó con claridad el primer set, pero Plíšková reaccionó en el segundo. Con 5-6 en contra, la checa salvó una bola de partido, quebró el saque de su rival y llevó la manga al desempate, donde forzó el tercer set.

En el parcial definitivo, la austriaca retomó el control. Consiguió el quiebre clave para colocarse 5-3 y luego cerró el partido con su servicio, confirmando su buen momento tras haber eliminado en la ronda anterior a la número dos del mundo, Elena Rybakina.

La otra semifinal ya está definida y enfrentará a la estadounidense Hailey Baptiste contra la rusa Mirra Andreeva, este jueves a las 8:00 a. m.