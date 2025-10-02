¿Andas en busca de empleo? SEGEPLAN abre una vacante laboral

Si eres experto en programación y análisis de sistemas, esta oportunidad es para ti.
OTRAS NOTICIAS: Desde robótica hasta panadería: curso de vacaciones para jóvenes
La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, abrió una vacante para quien desee unirse al equipo.
Se trata de un Técnico Profesional en Administración de Sistemas Informáticos (IV).
La plaza es para la Sede Central, 9 calle 10-44 zona 1.
El salario inicial es de Q6,100, pero al superar el período de prueba, se gestionará un complemento de Q2,550.
Requisitos:
Haber aprobado el quinto semestre de una carrera universitaria afín al puesto, como Ciencias de la Computación, Informática, Sistemas de la Información y Tecnología.
Debes tener al menos dos años de experiencia en labores de programación y análisis de sistemas.
Tienes hasta el 10 de octubre para postularte.
Para aplicar regístrate en www.guatempleo.siarh.gob.gt