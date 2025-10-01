Versión Impresa
Desde robótica hasta panadería: curso de vacaciones para jóvenes

  • Por Jessica González
01 de octubre de 2025, 09:50
Cada curso incluye una actividad extracurricular. (Foto: Pexels)

Si quieres aprender nuevos oficios y mejorar tus ingresos, este curso puede interesarte.

Si tienes entre 16 y 26 años, únete al curso de vacaciones de la Escuela Taller Municipal 2025, organizado por la Municipalidad de Guatemala.

Podrás especializarte en ramas como herrería, panadería, carpintería, robótica, agroecología, electricidad y, obra y construcción.

Además, todos los cursos incluyen una actividad extracurricular: ajedrez, guitarra, natación, inglés, computación y boxeo.

El curso se llevará a cabo del 3 al 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Para más información comunícate al teléfono: 2253-4453 o escribe al correo: escuelataller@muniguate.com

