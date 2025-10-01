Desde robótica hasta panadería: curso de vacaciones para jóvenes

Si quieres aprender nuevos oficios y mejorar tus ingresos, este curso puede interesarte.
OTRAS NOTICIAS: "Nuestros pasos tienen historia": regresa el Festival del Centro Histórico
Si tienes entre 16 y 26 años, únete al curso de vacaciones de la Escuela Taller Municipal 2025, organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Podrás especializarte en ramas como herrería, panadería, carpintería, robótica, agroecología, electricidad y, obra y construcción.
Además, todos los cursos incluyen una actividad extracurricular: ajedrez, guitarra, natación, inglés, computación y boxeo.
El curso se llevará a cabo del 3 al 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.
Para más información comunícate al teléfono: 2253-4453 o escribe al correo: escuelataller@muniguate.com