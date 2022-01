Andrea Legarreta confiesa haberse hecho una cirugía estética

Andrea Legarreta sorprendió a todos al confesar que se hizo una intervención quirúrgica inspirada en la actriz Michelle Renaud.

La famosa reveló que se sometió a una cirugía para extraer los implantes mamarios que se había colocado para aumentar sus senos.

Legarreta dijo que Michelle Reanud se hizo la misma operación y esto la motivó a hacerlo también:

"No les había dicho, pero también me las quité... No precisamente porque me sintiera mal o tuviera alguna enfermedad, fue porque ya no quise tener el plástico adentro... tienes que ir con un profesional, tiene que hacerlo bien y te recuperas pronto. Es una decisión personal", aseguró.

Andrea está tomando decisiones a favor de su salud, pues hay que recordar que fue diagnosticada con trombocitopenia, conocida como "enfermedad púrpura".

Los síntomas que presentó fueron desmayos, convulsiones y náusea.

Este padecimiento consiste en la reducción de las células encargadas de la coagulación de la sangre.

Andrea inició el año en familia, deseando lo mejor a su mamá, que cumple años este 3 de enero.

