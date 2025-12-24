¿Qué pasó con "El Soberbio" pandillero recapturado?

-

El sexto pandillero recapturado tras su fuga de la cárcel de Fraijanes II fue trasladado hacia la capital.

El martes 23 de diciembre, el pandillero Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio" fue recapturado en Izabal.

En ese departamento en un juzgado de turno le dieron a conocer los motivos de su captura, posteriormente fue trasladado hacia el Preventivo de la zona 18 en donde permanecerá recluido hasta que se desarrolle la audiencia de primera declaración.

Es el sexto integrante del Barrio 18 en ser capturado, de los 20 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.

El pandillero, quien estaba refugiado en una casa alejada de más población, está acusado de asesinato, asesinato en concurso real y remuneración por la trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

Además, tiene antecedentes por los delitos de doble asesinato, por un hecho sucedido en la zona 21, en 2014, y por trata de personas, cometido en el sector 11, del preventivo de la zona 18.

Sobre la fuga

La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II.

Según el Ministerio Público, la principal línea de investigación señala que los privados de libertad habrían contado con la colaboración de empleados y funcionarios del propio sistema carcelario.

Derivado de este caso, el subdirector del centro penitenciario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Además, 24 guardias capturados permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirá si enfrentarán proceso penal. También continúan vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.